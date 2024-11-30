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Irak, Suriye sınırını kapattı

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Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye'deki çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının tamamen kapandığını açıkladı. Irak, güvenliği sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti. Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi, Suriye'deki gelişmelerin ardından güvenlik toplantısı düzenledi ve sınır hattında alınan önlemleri denetledi. Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla takviye birliklerin Sincar ilçesine sevk edildiği bildirildi.

Suriye'de muhaliflerle rejim ordusu arasında yaşanan çatışmaların ardından Irak, Suriye sınırını kapattı.

IRAK, SURİYE SINIRINI KAPATTI

Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) ve rejim güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Irak sınır güvenliğini artırıyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi yaptığı açıklamada, Irak-Suriye sınırının tamamen kapalı olduğunu söyledi. Muhammedavi, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğini sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti.

SAVUNMA BAKANI'NDAN GÜVENLİK TOPLANTISI

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ise, Suriye'deki gelişmelerin ardından Sincar'da Batı Ninova Operasyon Komutanlığı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre el-Abbasi, toplantıda Suriye'deki güvenlik gelişmelerinin Irak'a etkileri ve Irak-Suriye sınırındaki güvenliği ele aldı. Toplantının ardından sınır hattında alınan önlemleri denetleyen Bakan el-Abbasi, güvenlik önlemleri ve Irak güçlerinin hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Iraklı yerel kaynaklar da Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla takviye birliklerin Musul kentine bağlı Sincar ilçesine sevk edildiğini aktardı.

Irak, Suriye sınırını kapattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıG Ergün:

Türkiye sınırı açık Müslüman kardeşlerimize hepsi gelsin yarısı burda zaten

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Haber Yorumlarısayim selen:

Irak kadar akıllı davranabilirsek problem yok

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Haber YorumlarıFurkan BÖRÜ:

Darısı bize. Umarım Türkiye Suriye ile olan sınırı kapatır. Artık yeter! Bizde ki Suriyeliler de gitsinler artık.

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Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

Irak bile bizden daha iyi yönetiliyor.

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıRafet Kara:

Yol geçen hanı gel turkiyeye ülkeyi batırmak için elinden geleni yapıyorlar. sahipsiz turkiyem

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