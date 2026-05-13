Irak Meclisi yarın güven oylaması için toplanacak

IRAK Meclisi'nin, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'nin hazırladığı kabine ve hükümet programını görüşmek üzere yarın toplanacağı bildirildi.

Irak Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'nin oluşturduğu kabine üyeleri ile hükümet programının yarın güven oylamasına sunulacağı belirtildi. Irak Anayasası'na göre, yeni hükümetin göreve başlayabilmesi için Bakanlar Kurulu listesindeki isimlerin Meclis'te tek tek güvenoyu alması gerekiyor.

