Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Havaalanına Saldırı: 6 Ölü, 3 Yaralı

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Süleymaniye kenti yakınlarındaki Arbet Havaalanı'na düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İlaçlama ve tarım işleri için kullanılan havaalanına düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kenti yakınlarındaki Arbet Havaalanı'na düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinin güneyindeki Arbet Havaalanı'na İHA ile saldırı düzenlendi. İlaçlama ve tarım işleri için kullanılan havaalanına düzenlenen saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - SÜLEYMANİYE