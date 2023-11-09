Irak'ın kuzeyindeki askeri üsse İHA'lı saldırı düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse İHA'lı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu üste yangın çıktı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinin kuzeyinde yer alan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Harir Üssü'ne bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası üste yangın çıkarken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Musul'da ABD ve Irak güçlerinden oluşan konvoya bombalı saldırı

Musul kentinde ise ABD ve Irak ordusundan oluşan bir askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi. Irak Terörle Mücadele Birimi ve ABD askerlerinin bulunduğu konvoya Musul Barajı yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması ile düzenlenen saldırıda, ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar arttı. Saldırılarını çoğunu İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup üstlendi. - ERBİL