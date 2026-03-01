Haberler

Irak, hava sahasını kapatma süresini uzattı

Irak, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle hava sahasını 24 saat daha kapatma süresini uzattığını açıkladı. Hava sahasının kapalı kalma süresi pazartesi günü saat 12.00'ye kadar devam edecek.

IRAK, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle hava sahasını kapatma süresini 24 saat daha uzattığını bildirdi.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle Irak hava sahasının 24 saat daha uçuşlara kapalı kalacağını duyurdu. Açıklamada, sürenin pazartesi günü saat 12.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

