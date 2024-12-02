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Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı

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Irak Cumhurbaşkanı Sekreteri Sabah Omar, İstanbul'da bir restoranda yemek yedikten sonra restoran çalışanı bir kişi tarafından takip edildikten sonra kafasından bıçaklandı. Arbede anları kameraya yansırken, olayın Omar'ın saatlerce kaldığı restoranda diplomatik kimliğini kullanarak hesap ödememesi yüzünden yaşandığı iddia edildi.

Irak Cumhurbaşkanı Sekreteri Sabah Omar 19 Kasım'da İstanbul'a geldi. Omar 21 Kasım günü akşam saatlerinde bir restorana gitti. Restoranda saatlerce oturduğu belirtilen Omar'ın yediği yemeğin parasını diplomatik kimliğini kullanarak hesap ödemediği öne sürüldü.

YEMEĞİN PARASINI ÖDEMEDİ

Ekol TV'de yer alan habere göre restoranda çıktıktan sonra Omar, restoran çalışanı tarafından bir süre takip edildi. Restoran çalışanı, daha sonra Omar'a arkasından saldırdı. Omar'a saldırmak için fırsat kollayan çalışan daha sonra Omar'a arkasından saldırdı.

BAŞINDAN BIÇAKLANDI

İkili arasında yaşanan arbedede Omar başından bıçakla yaralandı. Çalışan olay yerine gelen şemsiyeli bir şahıs tarafından uzaklaştırılırken, Omar şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıENSON:

Kim olursa olsun yediği yemediğin parasını ödemek zorunda, Saldırgan da haksız yaptığı hiç doğru değil, Polis çağırması gerekiyordu Almanya’da yani yaşadığım ülkede olsaydı herkes yediği yemeğin parasını ödemeli ödemeyenler için bu Suudi kralıda olsa Polis gelir ve gerekeni yapar,

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Haber YorumlarıVolkan Çolak:

şimdi adama müebbet verirler

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Klasik ortadoğu insanı

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