İnsan yiyen dev anakondanın yakalanma anları film sahnesini aratmadı

Hindistan'a bir çiftlikte insan yediği iddia edilen anakonda başından bağlanarak yakalandı. Dev yılanın yakalanma anları saniye saniye kameralara yansırken, o anlar izleyenlerin tüylerini ürpertti.

Hindistan'da çekilen görüntüler izleyenleri tüylerini diken diken etti. Bir çiftliğe giren devasa büyüklükteki anakondanın insan yediği öne sürüldü. Çevredekilerin yakalamak için uzun uğraşlar verdiği mücadele, film sahnelerini aratmadı.

BAŞINA HALAT BAĞLAYIP YAKALADILAR

Yerel halk tarafından başına halat bağlanan dev yılan güçlükle yakalandı. O anlara ait görüntüler izleyenlerin tüylerini ürpertti.