İngiltere'ye Ait F-35 Savaş Uçağı Japonya'da Acil İniş Yaptı

İngiltere ordusuna ait F-35 savaş uçağı, Japonya'nın Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak, arıza nedeniyle pistte 20 dakika kapalı kaldı ve bu durum diğer uçakların iniş kalkışını etkiledi.

İNGİLTERE ordusuna ait F-35 savaş uçağı, Japonya'daki Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Japonya ile ortak askeri tatbikat gerçekleştiren İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı, sabah saatlerinde Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Pistin 20 dakika kapalı kalması nedeniyle uçakların iniş ve kalkışında aksamalar yaşandı. Yetkililer, uçağın arıza nedeniyle acil iniş yaptığı açıkladı.

İngiltere ve Japonya orduları, 4 Ağustos'tan bu yana ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
