İngiltere tıbbi personelinden samimi paylaşım

İngiltere Uluslararası Arama ve Kurtarma Ekibinin (UK ISAR) tıbbi personeli Deborah Swann, Hatay'ın bir köyünde kendisini durduran ve yardımları için teşekkür eden depremzedeyle selfie çektirip "Böyle harika harika insanlar" mesajını paylaştı.

İngiltere Uluslararası Arama ve Kurtarma Ekibinin (UK ISAR) tıbbi personeli Deborah Swann, Hatay'ın bir köyünde kendisini durduran ve yardımları için teşekkür eden depremzedeyle selfie çektirip "Böyle harika harika insanlar" mesajını paylaştı.

Depremzedelere yardım için bina enkazlarının altına girerek kurtarma çalışmaları yapan UK ISAR Ekibinden Deborah Swann, bugün Hatay'ın bir köyünden kendisine teşekkür etmek isteyen bir depremzedeyle selfisini paylaştı. Swann mesajında "Hatay'ın ücra bir köyünde bu kadın beni sımsıkı tuttu ve bırakmadı. Burada yanlarında olduğumuz için çok minnettardı. Fazla bir şey olmamasına rağmen bize çay ve yemek ikram ettiler. Böyle harika harika insanlar" ifadelerini kullandı.