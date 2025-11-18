İngiltere Hükümeti'nden Mülteciler İçin Yeni Reform Paketi

İNGİLTERE hükümeti, mülteci statüsüne erişimi zorlaştıran ve ailelerin zorla geri gönderilmesini kapsayan yeni reform paketi açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ön sözünü yazdığı 32 sayfalık belgede, küresel çatışmalar ve artan göç hareketliliğinin ülkenin sığınma sistemini ciddi baskı altına aldığı bildirildi. Starmer, dünyanın değiştiğini belirterek, mevcut kuralların, kişilerin birden fazla güvenli ülkeyi geçip botlarla Manş Denizi'ni aşmaya çalışacağı bir dönemi öngörmediğini kaydetti. İngiltere'nin mevcut sığınma rejiminin Avrupa ülkelerine kıyasla daha müsait olduğunu aktaran Starmer, güçlü caydırıcılık yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.