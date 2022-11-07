İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson tarifeli uçak ile Türkiye'ye gelirken görüntülendi
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İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, tarifeli uçak seferi ile İstanbul'a geldi. Johnson, İstanbul'un ardından İklim Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a uçacak.
İngiltere eski başbakanı Johnson, tarifeli uçak ile Türkiye'ye geldi. Johnson, buradan iklim zirvesine katılmak için Mısır'a gidecek.
GÖZLÜKLERİ İLE SAKLANDI
Eski başbakan Johnson, uçakta diğer yolcular tarafından görüntülendi. İngiliz liderinin görüntüsü oldukça dikkat çekerken kendini gözlükleri ile sakladığı da görülüyor.