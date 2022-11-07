İngiltere eski başbakanı Boris Johnson tarifeli uçak ile Türkiye'ye gelirken görüntülendi

İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, tarifeli uçak seferi ile İstanbul'a geldi. Johnson, İstanbul'un ardından İklim Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a uçacak.

İngiltere eski başbakanı Johnson, tarifeli uçak ile Türkiye'ye geldi. Johnson, buradan iklim zirvesine katılmak için Mısır'a gidecek.

GÖZLÜKLERİ İLE SAKLANDI

Eski başbakan Johnson, uçakta diğer yolcular tarafından görüntülendi. İngiliz liderinin görüntüsü oldukça dikkat çekerken kendini gözlükleri ile sakladığı da görülüyor.

YENİDEN BAŞBAKAN OLMAK İSTİYORDU