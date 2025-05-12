Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Ukrayna Desteği İçin Avrupa'da Görüşmeler Yürütecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Ukrayna Desteği İçin Avrupa'da Görüşmeler Yürütecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna'ya verilen desteği artırmak ve bölgesel savunma iş birliğini güçlendirmek amacıyla Avrupa'daki mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Lammy, Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik yeni yaptırımlar açıklamayı planlıyor.

(ANKARA) — İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın gelecek hafta Avrupa Birliği liderleriyle yapacağı zirve öncesinde; İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, bugün Avrupa'daki mevkidaşlarını ağırlayarak Ukrayna'ya verilen desteği ve bölgesel savunma iş birliğini artırma konularını ele alacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lammy; Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Polonya ve AB temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Lammy'nin bugünkü görüşmeleri, Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi çağrısını yinelemek için kullanacağını da belirtti.

Lammy yaptığı açıklamada, "Kıtamızın ortak güvenliği açısından nesilde bir kez yaşanabilecek türden bir dönemeçteyiz. Bugün karşı karşıya olduğumuz tehdit yalnızca Ukrayna'nın geleceğine değil, Avrupa'nın bütününe yönelik varoluşsal bir tehdittir" dedi. Lammy ayrıca Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar açıklamayı planladığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da, 19 Mayıs'ta AB liderleriyle yapılması planlanan Birleşik Krallık-Avrupa Birliği Zirvesi'nde, AB ile yeni bir savunma anlaşması imzalamayı, güvenlik ve ticaret dengelerini yeniden kurmak üzere Brexit sonrası ticari ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor.

Cumartesi günü İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya liderleri Kiev'e giderek, Ukrayna'nın ön koşul olarak önerdiği koşulsuz 30 günlük ateşkes çağrısına destek verdi. ABD Başkanı Donald Trump da bu çağrıya desteğini açıkladı.

Liderler ayrıca Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulundular. Putin, Pazar günü Ukrayna ile doğrudan müzakerelere hazır olduğunu ve savaşın sonlandırılması için görüşmelerin İstanbul'da perşembe günü başlatılabileceğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 19 Mayıs'ta AB liderleriyle yapılması planlanan zirvede, AB ile yeni bir savunma anlaşması imzalamayı, güvenlik ve ticaret dengelerini yeniden kurmak üzere Brexit sonrası ticari ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.