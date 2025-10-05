Haberler

İngiltere'de Palestine Action Protestosunda 355 Kişi Gözaltına Alındı

İngiltere'de Palestine Action grubunun yasaklanmasına tepki olarak düzenlenen protestoda 355 kişi gözaltına alındı. Protesto Trafalgar Meydanı'nda gerçekleştirildi.

İNGİLTERE'de, Palestine Action grubunun temmuz ayında yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösterenlerin düzenlediği protestoda 355 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de, İsrail'le iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan Palestine Action grubunun temmuz ayında yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren ve yasağın kaldırılmasını talep edenlerin düzenlediği protestoda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Londra Metropolitan Polisi, Trafalgar Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde, dün yerel saatle 17.30 itibarıyla gözaltına alınan eylemci sayısının 355 olduğunu açıkladı.

