İngiltere'de Palestine Action Protestosunda 355 Kişi Gözaltına Alındı
İngiltere'de, İsrail'le iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan Palestine Action grubunun temmuz ayında yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren ve yasağın kaldırılmasını talep edenlerin düzenlediği protestoda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Londra Metropolitan Polisi, Trafalgar Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde, dün yerel saatle 17.30 itibarıyla gözaltına alınan eylemci sayısının 355 olduğunu açıkladı.
