İngiltere'de ilginç olay! Vücudunda yanıklar oluşan genç kadını kullandığı ilaçlar bu hale getirmiş

İngiltere'de kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra duygusal boşluğa düşen 26 yaşındaki Nicole Donald isimli kadın, doktor kontrollünde psikolojik ilaçlar kullandı. Bir süre sonra derisi yavaş yavaş dökülüp vücudunda yanıklar oluşan kadının kullandığı ilaçların yan etki yaptığı ortaya çıktı. Zor bir süreç geçirdiğini söyleyen genç kadın, ilaçların yan etkisine karşı herkesin dikkatli olması konusunda uyardı.

İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Nicole Donald isimli kadın, kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra duygusal boşluğa düştü. Sürekli ruhsal durumunda değişimler meydana gelen Nicole'ye bipolar rahatsızlık teşhisi konuldu.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Verilen ilaçları kullanmaya başladıktan kısa süre sonra ise ilaçların yan etkisinden dolayı Donald'ın derisi yavaş yavaş dökülürken vücudunun belli kısımlarında yanıklar meydana geldi. Hastaneye giden Nicole Donald'a doktorlar, vücudunda oluşan yaraların kendisine verilen ilaçların yan etkisi olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

KULLANDIĞI İLAÇLAR NEDEN OLMUŞ

Başka bir doktora giden genç kadına yapılan kan testlerinde psikolojik rahatsızlığı için kullandığı ilaçların yan etkisi nedeniyle vücudunda yaralar oluştuğu söylenildi. Yeni ilaçlar kullanmaya başlayan Nicole Donald bir süre sonra sağlığına kavuştu.

YAŞADIĞI ZOR SÜRECİ PAYLAŞTI

Nicole, yaşadığı zor durumu başkalarını uyarmak için paylaştığını söyledi. Nicole Donald, kullanılan ilaçların yan etkisi ile karşılaşır karşılaşmaz hemen doktora gidilmesini tavsiye etti.