İngiltere'de 7 yıldır aranan suçlu, İspanya'da yakalandı

İngiltere'de 7 yıldır 'en çok arananlar listesinde' yer alan kişi, İspanya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İngiliz ve İspanyol polislerin özel operasyonuyla yakalanan zanlı, 2016'da Liverpool'da gerçekleştirdiği silahlı gasptan dolayı aranıyordu.

DailyStar'ın haberine göre İspanya'nın Malaga şehrinde yerel kolluk kuvvetleri, İngiliz polisiyle birlikte gerçekleştirdiği operasyonla İngiltere'nin en çok arananlar listesinde yer alan Mark Francis Roberts'ı yakaladı.

İNGİLTERE'YE GÖNDERİLECEK

Liverpool Echo'da yer alan habere göre 7 yıllık kovalamacanın ardından yakalanan 29 yaşındaki Roberts'ın suçu, 60 bin pound değerindeki bir saati çalmak için silahlı saldırıda bulunarak ağır yaralamaya sebebiyet vermek.

Yıllar süren kovalamacanın ardından yakalanan Roberts, İngiltere'ye götürülerek mahkeme karşısına çıkarılacak.