Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı

İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa'nın halkını, değerlerini ve yaşam tarzını korumak için savaşmaya hazır olması gerektiğini söyledi. Starmer ayrıca, İngiltere'nin uçak gemilerini Arktik ve "Yüksek Kuzey" bölgesine konuşlandıracağını belirtti.

  • İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa kıtasının savunma alanında kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belirtti.
  • Birleşik Krallık, uçak gemisi görev grubunu Arktik ve Yüksek Kuzey bölgesine konuşlandıracak.
  • Starmer, Avrupa'nın saldırganlığı caydırmaya ve gerekirse halkını korumak için savaşmaya hazır olması gerektiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada savunma alanında Avrupa kıtasının kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söyledi.

Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar'ın haberine göre; "Sert gücümüzü inşa etmeliyiz çünkü çağın geçer akçesi budur" ifadesini kullanan Starmer, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasında ekonomik bağlar da dahil olmak üzere daha derin iş birliği çağrısında bulundu.

BİRLEŞİK KRALLIK UÇAK GEMİLERİNİ ARKTİK BÖLGESİNE KONUŞLANDIRACAK

Starmer, Birleşik Krallık'ın Rus tehdidine karşı güvenliği artırma çabalarının bir parçası olarak uçak gemisi görev grubunu Arktik ve "Yüksek Kuzey" bölgesine konuşlandıracağını; ABD, Kanada ve diğer NATO müttefiklerinin de bu bölgedeki Rus tehditleriyle mücadele girişimine katılacağını ifade etti.

Ukrayna için gelecekte yapılacak bir barış anlaşmasının ardından Rusya'nın silahlandırmayı hızlandıracağını belirten Starmer, Avrupa'nın "saldırganlığı caydırmaya", gerekirse halkını, değerlerini ve yaşam tarzını korumak için savaşmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Ülkeyi uykudan uyandıran saldırı! Gece yarısı kabusu yaşadılar

Ülkeyi uykudan uyandıran saldırı! Gece yarısı kabusu yaşadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme

Tavla ve kavuklu gönderme! Videoyu izlemeniz lazım
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme

Tavla ve kavuklu gönderme! Videoyu izlemeniz lazım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Tedesco'dan beklenmedik isim: Maçın yıldızı kesinlikle o

Tedesco'dan beklenmedik isim: Maçın yıldızı kesinlikle o