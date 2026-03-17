İngilizce konuşup Trump'la alay etti: Savaşın sonucu sahada belirlenir, tweetlerle değil

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Sözcüsü İbrahim Zolfaghari, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngilizce konuşan Zolfaghari, Trump'ın söylemlerini alaycı ifadelerle hedef aldı.

TRUMP'LA RESMEN ALAY ETTİ

Zolfaghari, savaşın sosyal medya üzerinden değil sahada belirlendiğini vurgulayarak, "Savaşın sonucu tweetlerle değil, sahada belirlenir" dedi. ABD'nin askeri olarak yaklaşamadığı bölgeler hakkında yalnızca açıklama yaptığını savunan Zolfaghari, Trump'ı doğrudan eleştirdi.

"YAKLAŞMAYA CESARET EDEMEDİĞİNİZ YERLER VAR"

İranlı sözcü, "Sizin ve güçlerinizin yaklaşmaya cesaret edemediği yerler var ve siz sadece tweet atarak konuşabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"EPİC FEAR" MESAJI

Zolfaghari ayrıca, ABD'nin operasyonlarına verilen "Epic Fury" (Efsanevi Öfke) ismine de göndermede bulunarak, "Bu savaşa 'Epic Fury' değil, 'Epic Fear' (Efsanevi Korku) demek daha doğru olur" diyerek alay etti.

DİPLOMATİK DİL GİT GİDE SERTLEŞİYOR

Açıklamalar, ABD ile İran arasında son dönemde artan askeri gerilim ve karşılıklı sert söylemler eşliğinde geldi. Taraflar arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde yapılan bu açıklamalar, diplomatik dilin giderek sertleştiğini bir kez daha ortaya koydu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.