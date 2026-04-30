İngiliz Polisi, Londra'da İki Yahudi'ye Yönelik Bıçaklı Saldırının "Terör Eylemi" Olduğunu Duyurdu

(ANKARA) - İngiliz polisi, Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde iki Yahudi'ye yönelik bıçaklı saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirildi. Hükümet, olay sonrası Yahudi toplumunun korunması için 25 milyon sterlin ek bütçe ayırdı.

Yahudi toplumunun yoğun olarak yaşadığı Golders Green semtinde 34 yaşındaki Shilome Rand ve 76 yaşındaki Moshe Shine bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, elindeki bıçağı bırakmayı reddeden ve ekiplerin üzerine yürüyen 45 yaşındaki saldırganı elektroşok tabancası kullanarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan saldırganın Somali doğumlu İngiliz vatandaşı olduğu açıklandı. Metropol Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganın geçmişte ciddi şiddet suçlarına karıştığı ve bilinen akıl sağlığı sorunları olduğu ifade edildi. Ayrıca şüphelinin, Golders Green'deki olaydan kısa süre önce Southwark bölgesinde başka bir ikamette yaşanan arbedeyle de bağlantılı olduğu üzerinde durulduğu kaydedildi.

Saldırı, İngiltere'de Yahudi karşıtı olayların artış gösterdiği bir dönemde tepkilere de neden oldu. Metropol Polisi, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, saldırıyı "dehşet verici" olarak nitelendirirken, hükümet Yahudi okulları, sinagoglar ve toplum merkezlerinin güvenliği için 25 milyon sterlinlik ek fon ayrıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, İngiliz hükümetine çağrıda bulunarak "Sadece kınama mesajları yeterli değil, somut adımlar atılmalı" açıklamasını yaptı.

İngiltere'nın Baş Hahamı Sir Ephraim Mirvis, saldırıya tepki göstererek, "Eğer dışarıdan Yahudi olduğunuz belli oluyorsa güvende değilsiniz" dedi ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Kaynak: ANKA
