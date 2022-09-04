Dünya bu ilanı konuşuyor! İngiliz istihbarat birimi 797 bin lira maaşla kilolu ajanlar arıyor

İngiliz istihbarat birimi MI5'in yayınladığı iş ilanı özellikle sosyal medyada gündem oldu. Geleceğin "James Bond" adaylarını bulabilmek için yayınlanan ilanda, aranılan kişinin "kilolu" olması şartı bulunuyor. Ulusal güvenliğe tehdit olan zanlıları izlemekle görevli olacak ajanlara yılda 37.757 İngiliz poundu (yaklaşık 797 bin TL) maaş ödenecek.

İngiliz istihbarat servisi, geleceğin "James Bond" adayları için bir iş ilanı yayınladı. İngiliz istihbarat birimi MI5'in iş ilanı ise daha önceki iş ilanlarından daha farklı. Zira bu sefer İngiliz yetkililer, "kilolu" bir ajanı görevlendirmek istediklerini duyurdu.

VÜCUT KİTLE ENDEKSİ EN YÜKSEK 30 OLACAK

İngiltere'nin başkenti Londra'da devriye gezecek ve gözetleme yaparak terörle mücadeleye katkı bulunacak ajan adaylarının kilolu olup olmamasının da değerlendirme dışı olduğu açıklandı. Verilen iş ilanında ajanların vücut kitle endeksinin en yüksek 30 olması gerektiği belirtildi. Resmi kurumlara göre vücut kitle endeksi 25-30 olanlar aşırı kilolu olarak tanımlanıyor.

UZUN SÜRE OTURMAKLA SORUNU OLMAYANLARIN BAŞVURULARI BEKLENİYOR

İş ilanında, adaylardan "makul bir seviyede atletik" olunması istenirken, yürümekte ve uzun süreler boyunca oturmakla bir sorunu olmayanların başvurmasına vurgu yapıldı. Bu göreve seçilen adaylara yılda 37.757 İngiliz poundu (yaklaşık 797 bin TL) maaş ödeneceği de kaydedildi.

"ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT OLAN ZANLILAR İZLENECEK"

İş ilanında, "Mobil Takip Memurları, İstihbarat Memurları tarafından ulusal güvenliğe tehdit olan zanlıları izlemekle görevli olacaktır. Bütün gün hareket halinde olunabilir. Şüpheliyi takip yürüyerek de yapılabildiği için makul bir seviyede sağlık ve çeviklik olması gerekiyor" denildi.