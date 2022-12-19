İngiliz basınında dikkat çeken İmamoğlu analizi: Aday olacağına şüphe yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu iyi biliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası uluslararası kamuoyunda da büyük ses getirdi. İmamoğlu ile ilgili kararı mercek altına alan bir makale yayınlayan İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, "İmamoğlu'nun küresel olarak tanınırlığı aldığı cezadan sonra 5 gün içinde tavan yaptı. Henüz göreceli olarak tecrübesi az ancak hapis kararıyla ile birlikte gelecekte aday olacağına şüphe yok. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin en saygın gazetelerinden The Times, Türk kamuoyunda geniş yankı uyandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası kararını mercek altına aldı.

"İMAMOĞLU'NUN KÜRESEL TANINIRLIĞI TAVAN YAPTI"

Gazetenin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith imzalı makalede, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'nu hapse attırma kararı geri tepebilir" başlığı kullanılırken, "İmamoğlu'nun küresel olarak tanınırlığı aldığı cezadan sonra 5 gün için tavan yaptı" yorumu yer aldı.

"HENÜZ GÖRECELİ OLARAK TECRÜBESİ AZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun güçlü bir yerel destek oluşturduğuna vurgu yapılan makalede, "Henüz göreceli olarak tecrübesi az. Ancak bu karar ile birlikte gelecekte aday olacağına şüphe yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu iyi biliyor. 1994 yılında 40 yaşındayken İstanbul belediye başkanı oldu. 1999'da hapis cezası aldı ve siyasi yasaklı oldu. Hapse girince destek arttı ve Uluslararası Af Örgütü hapisten çıkarılması için lobi yaptı ve muhafazakar Türkler için dini ve siyasi özgürlüğün bir ikonu haline geldi" ifadelerine yer verildi.

"MÜCADELESİ MUHALEFETİ KUVVETLENDİRİYOR OLABİLİR"

The Times'ta yer alan makale, "İmamoğlu'nun mücadelesi muhalefeti kuvvetlendiriyor olabilir, aynı Erdoğan'ın da bir nesil önce kazanma şansı düşük bir aday olarak gösterilirken" ifadeleriyle son buldu.