İngiliz basını, Esed rejiminin 41 sivili öldürdüğü katliamın görüntülerini paylaştı

The Guardian'dan Martin Chulov'un anlatımı ve "Tadamon katliamı: Suriye gizli savaş suçu" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, Suriye istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Amjad Youssuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülüyor.

SİVİLLER ÖLÜME DOĞRU YÜRÜDÜ

Chulov, kameraya kaydedilen birçok vahşet görüntüsü gördüğünü ancak özellikle bu son görüntülerin kendisini şoke ettiğini, sivillerin ölüme doğru yürüdüğünü ve bazen ölümlerinden hemen önce alay edildiklerini anlattı.

"MUHALİFLERİN TARAFINA GEÇMEYİN" MESAJI

Katliam için bu sivil grubun neden seçildiğini belirlemenin zor olduğunu söyleyen Chulov, hakim görüşün, o bölgedeki sivillere çok güçlü ve ölümcül bir mesaj gönderilmek istendiği ve bu mesajın "muhaliflerin tarafına geçmemeleri" şeklinde olduğunu belirtti.

"GÖZLERİ BAĞLI SİVİLLERİ ÇUKURDA İNFAZ EDİP CESETLERİNİ YAKIYORLAR"

Söz konusu görüntülere ulaşanların Suriye'den çıkmalarının uzun yıllar aldığına işaret eden Chulov, şunları kaydetti:

"Bu görüntülerin yayınlanması kararı kolay alınmadı ancak burada çok büyük bir kamu yararı var. Burada bir Suriye devlet askeri birimi, silahsız, gözleri bağlı sivilleri bir infaz çukurunda infaz ediyor ve sonra cesetlerini yakıyor ve bu çukuru dolduruyor. Amjad hala vahşetiyle tanınan Birim 227'de görev yapan bir askeri istihbaratçı."

"REJİMİN SUÇLARINI ORTAYA KOYMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR VİDEO"

Chulov, söz konusu videonun, rejimin istihbarat servisinin işlediği suçları ortaya koyması açısından önemli olduğuna değinerek, "Bu videonun ve ortaya çıkabilecek diğerlerinin, hala sevdiklerini arayan, hapishanede olup olmadıklarını bilmeyen binlerce aileye bir miktar adalet duygusu getirmeye başlamasını umuyoruz" ifadesini kullandı.