İmran Han, suikasttan nasıl sağ kurtulduğunu anlattı

Suikast girişiminin ardından İmran Han, Lahore'daki hastaneden ilk açıklamasını yaptı. Han, iki suikastçının aynı anda ateş etmiş olması halinde "Hayatta kalmazdım" dedi.

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, 3 Ekim'de Wazirabad'da bir miting sırasında iki kişinin ateş açmasıyla suikasta uğramıştı. Han kurşunun bacağına isabet etmesiyle hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikeyi atlatmıştı. Olaydan sonra ilk defa kamuoyuna açıklama yapan Han, iki suikastçının aynı anda ateş etmiş olması halinde sağ kurtulamayacağını belirtti.