İmamoğlu'nun diplomasının iptali dünya basınında: İmamoğlu'nun yarışa katılmasını engelleyebilir

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal edildi. Üniversitenin kararı ülkede olduğu kadar dünyada da gündem oldu.

"İMAMOĞLU'NUN YARIŞA KATILMASINI ENGELLEYEBİLİR"

Bloomberg yaşanan gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olabilecek bir figürün siyasi arenadan çıkarılması olarak nitelendirdi. Bloomberg haberinde "İmamoğlu, Erdoğan'ın desteklediği adayı 2019'daki İstanbul seçimlerinde mağlup ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı için güçlü bir aday olarak görülüyordu. Ancak üniversite diplomasının iptali, İmamoğlu'nun yarışa katılmasını engelleyebilir" ifadelerine yer verildi.

Haberde, "İmamoğlu'nun hukuki itirazda bulunması bekleniyor, ancak sürecin Anayasa Mahkemesi'ne kadar uzayabileceği ve yıllar sürebileceği vurgulandı" da denildi.

REUTERS DA YER VERDİ

Reuters da İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını "İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yönetmeliklerine aykırılıklar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal ettiğini duyurdu" ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

"SİYASİ AMAÇLI BİR HAREKET"

Associated Press (AP) ise yaşanan gelişmeyi "Üniversite, popüler muhalefet figürü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını geçersiz kıldı. Bu karar, siyasi amaçlı olduğu düşünülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışmasını engellemeyi amaçlayan bir karar olarak değerlendirildi" ifadeleriyle aktardı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Mart'ta İmamoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.

Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.