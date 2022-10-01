İlhak kararı sonrası gelen yaptırımlara karşı hamle! Rusya dost olmayan ülkelere kara yolu geçişini kapattı
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Vladimir Putin'in Ukrayna'da 4 bölgeyi Rusya toprağına katmasının ardından batılı ülkelerden üst üste yaptırımlar geldi. Rus hükümeti de yaptırımlara karşı ilk hamlesini yaptı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan son kararnamede dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarını yasaklandı.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları sonrası batılı ülkeler ile Rusya arasında yaşanan gerilim artarak devam ediyor. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya'ya ulaşım kısıtlamaları uygulayan ülkelere taşımacılık alanında yasak içeren yeni bir kararname imzaladı.
Kararnameye göre dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarına izin verilmeyecek ve yasak 10 Ekim- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte olacak.
Kararnamede yabancı plakalı araçlardaki malların kontrol noktalarında indirilerek Rus ve Belarus plakalı nakliye araçlarına yüklenerek ülkeye sokulacağı bilgisi verilerek, "Pskov, Kaliningrad, Leningrad ve Murmansk bölgeleri, Karelya Cumhuriyeti ve St. Petersburg'daki sınır bölgelerindeki gümrük kontrol noktalarında mallar yabancı ülkelerin araçlarından indirilerek Rusya ve Belarus araçlarına yüklenecek" ifadeleri kullanıldı.
Başbakan Mihail Mişustin'in imzaladığı kararnamenin, Rusya'nın Avrupa topraklarında kalan tek bölgesi Kaliningrad'ı kapsamadığı belirtildi.
Rusya'nın dost olmayan ülke listesi şu şekilde:
- Avrupa Birliği'ne üye ülkeler
- ABD
- Anguilla
- Britanya Virjin Adaları
- Cebelitarık
- İzlanda
- Kanada
- Lihtenştayn
- Mikronezya
- Monako
- Yeni Zelanda
- Norveç
- Güney Kore
- Avustralya
- Arnavutluk
- Andorra
- Birleşik Krallık (İngiltere)
- San Marino
- Kuzey Makedonya
- Singapur
- Tayvan
- Ukrayna
- Karadağ
- İsviçre
- Japonya
- Yunanistan
- Danimarka
- Slovenya
- Slovakya
- Hırvatistan