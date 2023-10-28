İletişimin kesildiği Gazze'de gecenin karanlığını yaran çığlıklar

İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tutarken ölüm kalım savaşı veren Gazzelilerin dünyayla bağlantısı kesildi. Bölgeden servis edilen bir görüntüde ise bombardıman esnasında gecenin karanlığında yükselen çığlıklar duyuluyor.

İsrail saldırılarında günlerdir binlerce kişinin öldüğü ya da yaralandığı Gazze, dün en korkunç gecelerinden birini yaşadı. İsrail ordusu, gece boyu Gazze'nin pek çok noktasını havadan ve karadan vurmaya devam ederken bölgeyle iletişim tamamen kesildi. Bölgeden gelen bir görüntü ise yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.

İSRAİL: 100 UÇAKLA 150 HEDEFİ VURDUK

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yaklaşık 100 savaş uçağının 150 hedefi vurduğunu duyurdu. IDF'den yapılan açıklamaya göre, uçaklar, "muharebe tünelleri, yer altı muharebe alanları ve yer altındaki altyapıyı" hedef aldı.

GAZZE'DE KOORDİNASYON GÜÇLÜĞÜ

The Guardian'ın aktardığına göre, Gazze'nin içinden gelen görüntüler, kesintiler nedeniyle iletişim eksikliği yaşayan sağlık ekiplerinin koordinasyon sağlamada zorlandığını gösteriyor. Yaşananlar, "kaotik durum" olarak nitelendi.