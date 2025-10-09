Haberler

İletişim Başkanı Duran: İsrail-Hamas Müzakereleri Memnuniyet Verici

İletişim Başkanı Duran: İsrail-Hamas Müzakereleri Memnuniyet Verici
Burhanettin Duran, İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanmasının önemine dikkat çekerek, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barış için Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini açıkladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanması memnuniyet vericidir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanması memnuniyet vericidir. Anlaşmanın birinci aşamasına ulaşılmasında rol oynayan başta ülkemiz olmak üzere bütün arabulucu aktörlerin çabası takdire şayandır. Bu aşamadan sonra tarafların anlaşma koşullarına uyması, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'de 2 yıldır yaşanan utanç tablosunun sona erdirilmesi gerekmektedir. Biz Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni süreçte de üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Başta Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve ateşkes koşullarına uyulması konuları olmak üzere her alanda Filistinlilere destek vereceğiz ve Gazze'deki yaraların sarılması için çalışacağız. Bölgede kalıcı barışı ve istikrarı sağlamanın temel koşulunun, 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm olduğu ise hiçbir zaman unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
