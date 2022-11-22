İki ülke ilişkilerinde tarihi gün! Canel, 27 yıl sonra Türkiye'ye gelen ilk Küba Devlet Başkanı olacak

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye geliyor. 24 Kasım'a kadar Türkiye'de kalacak olan Bermudez, 27 yıl sonra Türkiye'ye gelen ilk Küba Devlet Başkanı olacak.

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye'ye geliyor. 24 Kasım'a kadar Türkiye'de kalacak Bermudez'in ziyaretinin iki ülke ilişkileri açısından ayrı önemi bulunuyor.

27 YIL SONRA TÜRKİYE'YE GELEN İLK KÜBA DEVLET BAŞKANI OLACAK

Canel 27 yıl sonra Türkiye'ye gelen ilk Küba Devlet Başkanı olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Küba ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla atılacak müşterek adımlar ele alınacak.

İLİŞKİLERİN 70. YILINA DENK GELİYOR

Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıl dönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

KALABALIK HEYETLE TÜRKİYE'YE ZİYARET

Canel'e Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı, Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı, Enerji ve Madenler Bakanı ve Halk Sağlığı Bakanı eşlik edecek.

İLK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİTMİŞTİ

Erdoğan'ın 10-11 Şubat 2015 tarihinde Küba ziyareti devlet başkanı düzeyinde Türkiye'den Küba'ya gerçekleştirilen ilk ziyaretti.

FİDEL CASTRO 1995'TE İSTANBUL'DA BM KONFERANSINA KATILMIŞTI

Fidel Castro'nun 1995 yılında Türkiye teması ise bu düzeyde Küba'dan Türkiye'ye yapılan ilk ziyaretti. Castro, 3-14 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen II. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı'na (BM HABITAT) katılmak için de Türkiye'yi ziyaret etmişti.

2017-2019 ARASI BAKANLAR DÜZEYİNDE ZİYARET

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk resmi ziyareti 15-16 Temmuz 2017 tarihinde yapmış; bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 17-18 Mayıs 2019'da yaptığı ve Devlet Başkanı Díaz Canel tarafından kabul edildiği ziyaret takip etmişti.