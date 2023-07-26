İHH, Nijer'deki Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, Nijer'de gerçekleştirdiği projelerle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Temmuz ayında yapılan çalışmalar kapsamında tekerlekli sandalye, kırtasiye malzemesi, dikiş makinesi, sağmal keçi ve taşıma aracı gibi yardımlar yapıldı. Ayrıca, Dosso şehrinde bir cami açıldı ve iki adet su kuyusu hizmete girdi.

İhh İnsani Yardım Vakfı, Batı Afrika ülkesi Nijer'deki yardım çalışmalarına devam ediyor. Vakıf, temmuz ayı içerisinde ülkede çok sayıda projeyi hayata geçirdi.

Çalışmalar ile Niamey şehrinde; engelli 10 kişiye tekerlekli sandalye, 665 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Gelir desteği projeleri kapsamında yapılan yardımlar kapsamında da ihtiyaç sahibi 30 aileye dikiş makinesi, 60 aileye sağmal keçi, 10 aileye taşıma aracı tuk-tuk verildi. Ayrıca, 3 aileye de bakkal dükkanı açıldı.

DOSSO ŞEHRİNDE CAMİ AÇILDI

İHH, başkent Niamey'e 230 kilometre uzaklıkta bulunan Dosso şehrine bağlı Tamda Köyü'nde inşa ettiği İnegöl Kafkas Yardımlaşma Derneği Camii'ni de geçtiğimiz günlerde ibadete açtığını duyurdu. Vakıf, biri caminin avlusunda diğeri ise Gaya şehrinde olmak üzere iki adet su kuyusunu da Temmuz ayı içerisinde hizmete açtı.