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İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki Yetimlere Bisiklet Hediye Etti

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerinde, Amasya İHH'nın katkılarıyla 1300 yetime bisiklet hediye ederek çocukların yüzlerini güldürdü.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerinde, Amasya İHH'nın katkılarıyla 1300 yetime bisiklet hediye ederek çocukların yüzlerini güldürdü.

Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerinde yaşayan 1300 yetime, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından bisiklet hediye edildi. İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, gerçekleştirdikleri faaliyetle ilgili yaptığı açıklamada, Suriye'de savaşın ortasında büyüyen çocuklar için bu tür çalışmaların önem taşıdığını söyledi. Tahiroğlu, "Suriye'de yıllardır süren iç savaş, özellikle çocuklar üzerinde derin izler bıraktı. Bizler de bu yaraları bir nebze olsun sarabilmek adına çalışmaya devam ediyoruz. Son olarak Amasya İHH'nın destekleriyle 1300 yetim çocuğumuza bisiklet hediye ettik. Bu sayede çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşturmayı amaçladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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