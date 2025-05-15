İHH'dan 'Her Yetime Bir Fidan' Projesi: 160 Bin Fidan Dikildi

İHH'dan 'Her Yetime Bir Fidan' Projesi: 160 Bin Fidan Dikildi
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İHH, 'Her Yetime Bir Fidan' projesi kapsamında 22 ilde 160 bin fidan dikti. Proje ile yetimlere destek sağlamak ve çevre bilincini artırmak amaçlanıyor.

İhh, başlattığı 'Her Yetime Bir Fidan' projesiyle, destekte bulunduğu her yetim için bir fidan dikiyor. İhh, projenin ilk etabında 22 ilde 160 bin fidan dikildiğini duyurdu.

Projenin ilk etabında İHH ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) iş birliğinde 22 ilde 160 bin fidan dikildi. Fidanlar; Antalya, Bursa, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Yalova, Kütahya, Denizli, Mersin, Aydın, Uşak, Şırnak, Zonguldak, İzmir, Manisa, Çorum, Isparta, Batman ve Balıkesir'de toprakla buluştu.

Vakıf, Yetim Sponsorluk Projesi'ne destek veren bağışçılarına 'Her Yetime Bir Fidan' çalışması kapsamında dikilen her fidan için SMS yoluyla bilgi verecek. Farklı alanlarda yetimlere ve ailelerine destek ulaştıran İHH, uyguladığı yeni projeyle çevre bilincinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Yetim Sponsorluk Sistemi ile 43 ülkede toplam 132 bin 816 yetime destek veren vakıf, 12 ülkedeki 42 yetimhanesi, 1 Yetim Eğitim Merkezi ve 1 Eğitim Kampüsünde de yetimlere yönelik çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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