İğneyle ölmeyen mahkum, daha önce hiç uygulanmayan yöntemle idam edilecek

ABD'de idam sehpasında verilen ölümcül iğneyle ölmeyen mahkum Alan Eugene Miller'ın ölüm cezasının, ülkede daha önce hiç uygulanmayan nitrojen hipoksi ile gerçekleşeceği belirtildi. Miller bu yöntemle idam edilecek ilk mahkum olacak.

Alan Eugene Miller, 1999 yılında Terry Jarvis, Lee Holdbrooks ve Scott Yancy'yi öldürdüğü bir saldırıda suçlu bulunduktan sonra ölüm cezasına çarptırıldı. Hakkında idam kararı verilen Alabamalı adam, yetkililer damar yolunu bulamadığı için saatlerce infaz masasında bekletildi.

DAHA ÖNCE UYGULANMAMIŞ YÖNTEMLE İDAM EDİLECEK

Miller'ın başarısız infazından sonra avukatları ve mahkeme yetkileri tarafından yapılan anlaşma gereği, mahkum iğne ile idam edilmeyecek. Taraflarca yapılan yapılan anlaşma gereği nitrojen hipoksisi ile idam edilecek. Fakat bugüne kadar hiç kimse bu yöntemle idam edilmedi ve Alabama eyaletinin bu tarz bir idam için protokolü bulunmuyor. Nitrojen hipoksisi, eyalet yetkilileri tarafından onaylandıktan sonra infaz gerçekleştirilecek.

"BU YÖNTEM DAHA SANICILI VE UZUN"

Teoride birkaç dakika içinde acısız ölüme yol açtığı ifade edilen yeni yöntemin denek hayvanlar üzerindeki pratiklerinde, ölümlerin daha sancılı ve uzun olduğu iddia ediliyor. Bazı kişiler bu yöntemi desteklerken bazı bilim insanları da bu yöntemin pratikte daha sancılı olacağını iddia ediyor.