Suriye'de eski güvenlik merkezinde toplu mezar bulundu
Suriye'nin İdlib vilayetinde eski bir güvenlik merkezinde toplu mezar bulundu. Mezarın, metruk binanın içerisindeki çukurlarda yer aldığı bildirildi. Yakın zamanda Halep'te de benzer bir mezar keşfedilmişti.
SURİYE'nin kuzeyindeki İdlib'de eski bir güvenlik merkezinde toplu mezar bulunduğu bildirildi.
Suriye basınında yer alan haberlere göre; ülkenin kuzeyindeki İdlib vilayetine bağlı Maaret Numan kentindeki eski bir devlet güvenlik merkezinde toplu mezar ortaya çıkarıldı. Mezarların, merkezin metruk binasınım içerisindeki çukurlarda bulunduğu kaydedildi.
Suriye'de yaklaşık 2 hafta önce Halep'te de bir toplu mezar bulunduğu duyurulmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya