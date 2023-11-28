ICRC: Çin, küresel insani yardım alanında giderek daha aktif rol oynuyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Doğu Asya Bölge Delegasyonu İletişim Başkanı Najum İqbal, Çin'in küresel insani yardım alanında giderek daha aktif rol oynadığını belirtti. İqbal, Xinhua ile yaptığı söyleşide Çin'in arabuluculuk rolü üstlenmeye, sivillerin korunması ve sivil halkın desteklenmesi konusunu gündeme taşımaya çalışarak gitgide daha aktif rol oynadığını ifade etti.

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ÇEKİM TARİHİ: 27 Kasım 2023

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Doğu Asya Bölge Delegasyonu İletişim Başkanı Najum İqbal, Çin'in küresel insani yardım alanında giderek daha aktif rol oynadığını belirtti.

İqbal, Xinhua ile yaptığı söyleşide söz konusu ifadeleri kullandı.

"Çin'in küresel konjonktürdeki önde gelen aktörlerden biri olarak kesinlikle önemli bir küresel rol oynadığını düşünüyorum.

Dahası, Çin'in küresel insani yardım alanında ve küresel gerilimlerde arabuluculuk rolü üstlenmeye, sivillerin korunması ve sivil halkın desteklenmesi konusunu gündeme taşımaya çalışarak gitgide daha aktif rol oynadığını gözlemledik. Bunu Afganistan krizi esnasında da, Ukrayna ile ilgili süreçte de gördük. Şu anda ise Gazze ve Sudan'da görüyoruz.

Bu açıdan bakıldığında, mevcut ortamda, Çin'in eylem ve politikalarının çeşitli ülkelerde silahlı çatışmalardan etkilenen insanların hayatlarını etkileyebileceğine inanıyoruz.

ICRC perspektifinden bakıldığında, uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi ve destek verilmesi konularında insani anlayışı ilerletmek amacıyla komitenin son birkaç yıldır Çinli muhataplarıyla geliştirdiği diyalog ve etkileşimden gerçekten gurur duyuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)