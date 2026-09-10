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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan’da

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan’da
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İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı 3’üncü İçişleri Bakanları Zirvesi’ne katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı 3'üncü İçişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 3'üncü İçişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in TDT İçişleri Bakanlarını kabulüne katıldı. Zirvede konuşan Bakan Çiftçi, Türkiye tarafından teklif edilen Suçla Mücadele Konseyi'ne değindi. Çiftçi, konsey vasıtasıyla aranan şahısların tespiti için ortak bir mekanizmanın da önünün açılacağını belirterek, "EUROPOL ve ASEANAPOL gibi bu mekanizmanın ilerleyen dönemde TÜRKPOL yani Türk Devletleri Kolluk İş Birliği Ajansı halini alabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Zirve kapsamında terörle mücadele, yeni nesil organize suç örgütleri, siber suçlar, yasa dışı bahis ve kumar, aranan şahısların yakalanması, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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