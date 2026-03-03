İran'ın Natanz tesisinde yeni hasarlar tespit edildi

Haberler

Güncelleme:
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde bazı yeni hasarların tespit edildiğini açıkladı. Hasarların radyolojik bir sonuç doğurmasının beklenmediği belirtildi.

ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın yer altındaki Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde 'yeni hasarlar' olduğunu doğruladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İran'ın yer altındaki Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin giriş binalarında 'bazı yeni hasarlar' olduğunu bildirdi. Açıklamada, tespitin en son elde edilen uydu görüntülerine dayandırıldığı kaydedildi. Hasarın herhangi bir radyolojik sonuç doğurmasının beklenmediği ve tesiste ek bir hasar bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
