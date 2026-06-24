IAEA Başkanı Grossi: İran’daki nükleer tesisler denetlenecek
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran’daki nükleer tesislerin ajans müfettişleri tarafından denetleneceğini açıkladı. Grossi, taraflar arasındaki farklı açıklamaları 'söz savaşı' olarak nitelendirirken, imzalanmış bir mutabakat zaptının varlığına dikkat çekti.
ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'daki nükleer tesislerin, ajans müfettişleri tarafından denetleneceğini bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Japonya'daki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde düzenlenen basın toplantısında, İran'daki nükleer tesislerin denetlenip denetlenmeyeceğine ilişkin konuştu. İki taraftan farklı açıklamalar yapılmasını 'söz savaşı' olarak değerlendiren Grossi, İran'daki nükleer tesislerin, ajans müfettişleri tarafından denetleneceğini söyledi. Grossi, "Siyasi açıklamaları anlayabiliyorum, bunlar gerçekliğin bir parçası ancak size hatırlatmak ve dikkatinizi çekmek istediğim temel nokta; taraflarca imzalanmış bir mutabakat zaptının var olmasıdır" ifadelerini kullandı.