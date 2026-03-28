Yemen'deki Husiler, İsrail'e füze fırlattı

Yemen'deki Husiler, İsrail'e füze fırlattı
Yemen'deki Husiler, ABD ile İsrail ve İran arasındaki savaşın ortasında, İsrail'in güneyindeki askeri hedeflere balistik füze fırlattığını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü, operasyonun başarıya ulaştığını ve sürdüreceklerini duyurdu.

YEMEN'deki Husiler, ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşa dahil olarak, İsrail'in güneyindeki askeri hedeflere balistik füze fırlattı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla İsrail'e yönelik doğrudan askeri müdahale başlattıklarını duyurdu. ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşa atıfta bulunan Seri, İran, Lübnan, Irak ve Filistin'deki 'direniş cephelerine' destek vermek amacıyla bu adımı attıklarını kaydetti. İsrail'in devam eden askeri operasyonları, altyapı saldırıları ve bölgedeki can kayıplarına bir yanıt olarak harekete geçtiklerini belirten Sözcü Seri, İsrail'in güneyindeki hassas askeri noktalara balistik füze fırlattıklarını açıkladı.

Gerçekleştirdikleri füze saldırısının, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'ın operasyonlarıyla eş zamanlı olarak yürütüldüğünü söyleyen Seri, operasyonun başarıya ulaştığını öne sürdü. Seri ayrıca, söz konusu ülkelere yönelik saldırılar tamamen durana ve belirlenen askeri hedeflere ulaşılana dek operasyonlarını sürdüreceklerini vurguladı.

İSRAİL ORDUSU: TEHDİT ENGELLENDİ

İsrail ordusundan da konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den İsrail'e doğru fırlatılan bir füze tespit etmiştir. Hava savunma sistemleri söz konusu tehdidi engellemiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
