Hong Kong'daki Yangında Can Kaybı 146'ya Yükseldi

ÇİN'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 146'ya ulaştığı bildirildi.

Hong Kong Emniyeti, Tai Po ilçesinde yanan binalarda yapılan aramalarda bugün 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 146'ya yükseldiği, daha önce yardım çağrısı alınan 100 kadar kişiye ise ulaşılamadığı belirtildi.