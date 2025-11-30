Hong Kong'daki Yangında Can Kaybı 146'ya Yükseldi
Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde bir sitenin apartmanlarında çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 146'ya yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarında 30 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı.
ÇİN'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 146'ya ulaştığı bildirildi.
Hong Kong Emniyeti, Tai Po ilçesinde yanan binalarda yapılan aramalarda bugün 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 146'ya yükseldiği, daha önce yardım çağrısı alınan 100 kadar kişiye ise ulaşılamadığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya