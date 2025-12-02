Hong Kong'da Tai Po yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde meydana gelen apartman yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 156'ya ulaştı. Yangın sonrası yapılan aramalarda 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
ÇİN'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 156'ya ulaştığı bildirildi.
Hong Kong Emniyeti, yanan binalarda yapılan aramalarda bugün 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiği, bunlardan 127'sinin kimliğinin teşhis edildiği belirtildi.
