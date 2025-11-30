Hong Kong'da Tai Po Yangınında 3 Gün Yas İlan Edildi

HONG Kong'da Tai Po yangınında hayatını kaybedenler için 3 gün yas ilan edildiği bildirildi.

Çin'in, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Tai Po ilçesindeki 8 apartmanlı bir sitede meydana gelen yangında yaşamını yitirenler için 3 gün yas ilan edildi. Yapılan son açıklamada, yangında aralarında 1'i itfaiye görevlisi 128 kişinin hayatını kaybettiği, 11'i itfaiyeci 79 kişinin yaralandığı belirtildi.