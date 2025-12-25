Honduras'ta Tartışmalı Seçimi Trump'ın Desteklediği Asfura Kazandı

(ANKARA) – Honduras Seçim Kurulu (CNE), 30 Kasım'da gerçekleştirilen ve gecikmeler, teknik sorunlar ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle tartışılan genel seçimleri muhafazakar aday Nasry Asfura'nın kazandığını duyurdu.

Honduras'ta başkanlık seçiminin sonuçları duyuruldu. Honduras Seçim Kurulu'nun açıkladığı verilere göre, Nasry Asfura oyların yüzde 40,3'ünü alarak, yüzde 39,5'da kalan Liberal Parti adayı Salvador Nasralla'yı geride bıraktı. İktidardaki Libre Partisi adayı Rixi Moncada ise yarışta üçüncü sırada yer aldı. CNE, "seçim sonuçlarının birbirine çok yakın olması ve veri işleme sistemindeki aksaklıklar" nedeniyle "oyların yaklaşık yüzde 15'inin elle sayıldığını" belirtti.

Çalışma hayatı ve sistemi ağırlıklı bir kampanya yürüten Asfura, "özel yatırımları teşvik etme ve ülkenin diplomatik rotasını Pekin'den yeniden Tayvan'a çevirme" vaatlerinde bulunmuştu. Sonuçların kesinleşmesinin ardından Asfura, "Ülkemi yönetmeye hazırım. Honduras halkına teşekkür ederim. Göreve başlamak istiyorum" fadelerini kullandı. Asfura'nın 27 Ocak günü başlayacak 2026-2030 dönemi için görevi devralması bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından Salvador Nasralla ve iktidardaki Libre Partisi yetkilileri, süreci "seçim darbesi" olarak nitelendirerek kararı reddetti. Nasralla, "sayılmayan oylar olduğunu" ileri sürerek, destekçilerine sükunet çağrısında bulundu. Honduras Kongre Başkanı Luis Redondo da "sonucun yasa dışı olduğunu" savundu.

Seçimlere Donald Trump etkisi: Rubio ilk tebrik edenlerden oldu

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde Asfura'ya destek vermiş, rakibinin kazanması halinde "Honduras'a mali yardımları kesme" tehdidinde bulunmuştu. Trump, Asfura'nın kazanması halinde ise Honduras'a "ciddi miktarda destek olacağını" aktarmıştı. ABD Başkanı ayrıca, Asfura ile aynı partiden olan ve ABD'de tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i affettiğini duyurmuştu. Yerel basına göre bu gelişmeler, seçimlerin seyrini etkiledi.

Seçim sonucunun ilanıyla birlikte ilk desteklerden biri ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Asfura'yı tebrik ederek "barışçıl bir geçiş süreci" temennisinde bulundu.

Amerika'nın ardından bir tebrik de İsrail'den geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarını kutladığını belirterek "Honduras'ın yeni başkanı seçilen Asfura'yı tebrik ediyorum. Honduras'ın İsrail ve Yahudi halkıyla uzun bir dostluk geçmişi var. İkili ilişkilerimizi güçlendirmeyi ve her iki ülkenin yararına iş birliğimizi ilerletmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.