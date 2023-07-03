Hollanda ve Lüksemburg, Sırbistan ve Kosova arasında diyaloğun devam etmesi çağrısında bulundu

Hollanda ve Lüksemburg başbakanları, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin düşürülmesi ve diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Sırbistan ve Kosova arasında anlaşma kapsamında Sırp Belediyeler Birliği kurulması gerektiği vurgulandı. Gerginlik nedeniyle bölgede çıkan olaylar ve tutuklamalar hatırlatıldı.

Hollanda ve Lüksemburg, iki Balkan ülkesi Sırbistan ve Kosova arasında devam eden gerginliğin bir an evvel düşürülmesi ve diyaloğun devam etmesi çağrısında bulundu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rutte, Kosova ve Sırbistan arasında yükselen gerilimden endişe duyduklarını belirterek, "İki taraf da gerginliğin azaltılması için adımlar atmalı ve Avrupa Birliği (AB) çatısı altında diyaloğa devam etmeli." dedi.

Sırbistan ve Kosova arasındaki anlaşma kapsamında Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması gerektiğini söyleyen Rutte, yarın Kosova'nın başkenti Priştine'ye yapacakları ziyarette bu konuyu ele alacaklarını aktardı.

Bettel de Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliğin düşürülmesinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Gerginliği ele aldık. Durum hala barut fıçısı. Belgrad ve Priştine arasındaki diyaloğun devamına teşvik ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic ise Priştine ile mevcut diyalog koşullarında Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmayacağını öngördüğünü vurgulayarak, ülkesinin barış ve istikrarın korunması için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik bir aydır devam ediyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.