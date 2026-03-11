Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

HOLLANDA Başbakanı Rob Jetten ile Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Hollanda'nın Filistin topraklarındaki duruma dikkat etmeyi sürdürdüğünü belirten Jetten, "İki devletli bir çözümü savunmaya devam ediyoruz. Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yaptığım telefon görüşmesinde de bu noktanın altını çizdim" ifadelerini kullandı.

Filistin Yönetimi'nin gerekli reformları hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışmasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Jetten, "Görüşmede Gazze'deki felaket boyutundaki durumu ve Batı Şeria'da her geçen gün daha da endişe verici hale gelen gelişmeleri konuştuk" dedi.

İsrail'in bölgedeki politikalarına da tepki gösteren Jetten, "Hollanda, İsrail'in Batı Şeria üzerindeki otoritesini genişletme girişimlerini kınamaktadır. İran ile yaşanan çatışmanın ortasında, odağımızı bu durum üzerinde tutmanın önemini de vurguladım" değerlendirmesinde bulundu.

