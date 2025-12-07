Haberler

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında kimliği belirsiz bir dron tespit edildiğini ve bunun üzerine iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandığını duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında kimliği belirsiz bir dron tespit edildikten sonra iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandığını açıkladı.

Hollanda hava sahasında kimliği belirsiz bir dron tespit edildi. Hollanda Savunma Bakanlığı, tespit edilen dron nedeniyle iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandığını aktardı.

HOLLANDA SEMALARINDA PANİK

Yapılan açıklamada dronun daha sonra Hollanda hava sahasını terk ettiğini ve acil bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Ülkedeki hava trafiğinin kesintiye uğramadığı bildirildi.

Bakanlık, dronun radyo veya transponder aracılığıyla hava trafik kontrolüne kimliğini açıklamadığını ifade ederek, savaş uçaklarının 24 saat boyunca hazır beklediğini ve tanımlanamayan uçakları durdurmak için dakikalar içinde havalanabileceğini vurguladı.

Olayın ardından Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-35, Volkel Hava Üssü'ne geri döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
MHP'li Feti Yıldız: 'Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez'

MHP'li üst düzey isimden hasta mahkumlar için sürpriz çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Tuzla'da araç ve motosiklet buluşmalarına 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı

Gece buluşmaları pahalıya patladı, kesilen ceza dudak uçuklattı
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Direkt yüzüne söyledi! Almanya Başbakanı Merz'den basın toplantısında Netenyahu'ya şok

Almanya lideri Merz'den ortak basın toplantısında Netenyahu'ya şok
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımın başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Galatasaray'dan Göksenin Köksal ve taşlı saldırı hakkında açıklama

Resmen açıklandı: G.Saray eski kaptanını federasyona şikayet ediyor
Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe'yi son dakikalarda üzen Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına sürpriz yorum

Galatasaraylı yıldızdan Bertuğ'un paylaşımına çok konuşulacak yorum
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

Günün en çok konuşulan karesi, yağmur yağdı böyle oldu!
Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber

Süper Lig devinin milli yıldızı sezonu kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.