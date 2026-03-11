Haberler

İsrail'e ait uydu iletişim merkezine yönelik füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

İsrail'e ait uydu iletişim merkezine yönelik füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah, Beyt Şemeş yakınlarındaki bir uydu iletişim merkezine balistik füze saldırısı düzenledi. Saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.

İSRAİL'in Beyt Şemeş şehri yakınlarındaki bir uydu iletişim merkezine yönelik Hizbullah'ın düzenlediği balistik füze saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Hizbullah tarafından pazartesi günü Beyt Şemeş şehri yakınlarındaki bir uydu iletişim merkezine balistik füze saldırısı düzenlendi. Lübnan'dan fırlatılan füzenin isabet ettiği uydu iletişim merkezinde meydana gelen patlama araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare

Geceye damga vuran kare
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si galibiyeti hatırladı

Mutluluktan dört köşe
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar

Tam kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar
Arne Slot'tan stat atmosferi ve Galatasaray hakkında çarpıcı itiraf

Üst üste yaşanan hezimetin ardından neler dedi neler