Hizbullah, sınır hattında İsrail'e ait iki tankı böyle vurdu

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken bölgeden yeni görüntüler geliyor. Sınırda çekilen bir görüntüde 2 tankın Hizbullah tarafından havaya uçurulduğu görülüyor.

İsrail-Hamas çatışmaları 22. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 3 bin 595'i çocuk olmak üzere 7 bin 703 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede çatışmaların şiddetlendiği bu süreçte Hizbullah'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

İSRAİL TANKLARINI HAVAYA UÇURDULAR

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırganlığı nedeniyle bölgedeki yüksek gerilimin ortasında kalan Hizbullah, Filistin sınırında işgal güçleriyle önleyici çatışmalara giriyor. Son olarak sınır hattındaki iki İsrail tankını gözüne kestiren Hizbullah, tanksavar füzelerle iki tankı da havaya uçurdu. O anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.