Hırsızlık yapan kadının bir anda göğsü açıldı, talihsiz anlar güvenlik kamerasından kaçmadı - Haberler

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Hırsızlık yapan kadının bir anda göğsü açıldı, talihsiz anlar güvenlik kamerasından kaçmadı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde komşusunun kargosunu çalan kadının hesaba katmadığı bir durum yaşandı. Bir anda göğsü açılan kadın, olay yerinden kaçsa da kameralarda kaçamadı.

Abd'de meydana gelen bir hırsızlık olayında ilginç anlar yaşandı. Teksas eyaletinde yaşayan bir kadın, komşusunun evine gelen kargoyu gözüne kestirdikten sonra kargoyu alıp yeniden evine doğru koşmak istedi.

BİR ANDA GÖĞÜSLERİ AÇILDI

Kadının kargoya doğru hamle yaptığı sırada beklenmedik bir durum yaşandı ve genç kadının göğüsleri ortaya çıktı. Panik yaşayan kadın, kargoyu eline alır almaz geri koşmaya başladı.

KAMERALARDAN KAÇMADI

Genç kadın, olay yerinden hızlı şekilde uzaklaşsa da o anlar evin güvenlik kameralarından kaçmadı. Kadının elbisenin düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Ayrıca polis şimdi her yerde, görüntülerden tespit edilen kadını arıyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, ABD, Cinsellik, Dünya, Haberler

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