Sert kayaya çarptılar! Kasiyer, dükkanı soymaya gelen hırsızları delik deşik etti
Amerika'nın Las Vegas şehrinde yaşanan olayda, dükkana hırsızlık için giren bir kişi dükkan sahibi tarafından defalarca bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan hırsızın o anları kameraya yansırken, şahsın son sözlerinin "öldüm" olması dikkat çekti.
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde, maskeli 2 hırsız bir dükkanı soymak için binaya girdi. Bir süre dükkanda bulunan kasiyer ile konuşan hırsızlar daha sonra soyguna başladı. O sırada ise hiç beklenmedik bir şey yaşandı.
HIRSIZI DEFALARCA BIÇAKLADI
Kasiyerin soygun sırasında kasadan uzaklaştığını gören hırsız paraları almak için alana yöneldi. Bu sırada olayı gören kasiyer, bıçağıyla hırsızı bıçaklamaya başladı. Bacağı, vücudu ve ensesinin hemen altından bıçaklanan şahsın ağır yaralandığı öğrenildi. Diğer maskeli hırsız ise arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı.
SON SÖZÜ "ÖLDÜM" OLDU
Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerin devamında defalarca bıçaklanan şahsın son sözleri yer aldı. Ense kökünden bıçaklanan hırsızın son sözü ise "Öldüm" oldu.