Hint Okyanusu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 04.53'te Hint Okyanusu'nun güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Güneydoğu Hint Sırtı olduğu kaydedildi. Depremde herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya