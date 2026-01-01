Haberler

Hint Okyanusu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Hint Okyanusu'nun güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü Güneydoğu Hint Sırtı olarak belirlendi, ancak hasar veya can kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 04.53'te Hint Okyanusu'nun güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Güneydoğu Hint Sırtı olduğu kaydedildi. Depremde herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

