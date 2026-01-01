Hint Okyanusu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

HİNT Okyanusu'nun güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 04.53'te Hint Okyanusu'nun güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Güneydoğu Hint Sırtı olduğu kaydedildi. Depremde herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.