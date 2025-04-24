Hindistan, Pakistan Vatandaşlarına Vize Hizmetlerini Askıya Aldı

HİNDİSTAN, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısı sonrası Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını ve daha önce verilmiş tüm vizelerin iptal edildiğini duyurdu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pahalgam saldırısının ardından Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin durdurulduğu bildirildi. Pakistan vatandaşlarına verilmiş mevcut vizelerin 27 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere iptal edildiği ifade edilen açıklamada, tıbbi amaçlı vizelerin ise 29 Nisan'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

Hindistan vatandaşlarına Pakistan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, Pakistan'da bulunan vatandaşların ise en kısa sürede ülkelerine dönmeleri tavsiye edildi.